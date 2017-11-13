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23 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde 23 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

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23 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi

Afganistan Herat Emniyet Müdürü Muhammad Ayub Ansari, Herat'da 10 ayda ele geçirilen 23 ton uyuşturucu maddenin yakılarak imha edildiğini söyledi.

Özel silahlı ekipler tarafından sıkı güvenlik önlemleri altında kamyonetlerle yakılacağı alana götürülen uyuşturucunun imhasında Narkotikle Mücadele Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Uyuşturucu ticareti yapan 33 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Ahmadi, uyuşturucu kaçakçılarına aman vermeyeceklerini bildirdi.

Dünyada haşhaştan elde edilen uyuşturucuların yüzde 90'ının üretildiği Afganistan'da bir milyondan fazla uyuşturucu kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, uyuşturucu madde, haşhaş, Uyuşturucu kaçakçıları
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