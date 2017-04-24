23 Nisan Washington'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Washington'da gerçekleştirilen "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali"ne, başkent civarındaki eyaletlerden gelen binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin himayesinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen ve Türk Hava Yolları (THY) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlikler, büyük beğeni ve ilgi topladı.

Sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın arkasında yer Ellipse Parkı'nda bir araya gelen ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Washington Anıtı'nın yanındaki West Potomac Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinliğe büyük ilgi

Parkta kurulan dev konser sahnesinden bir konuşma yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, birliktelik mesajları verdi.

Daha sonra TASC Kurucu başkanlarından Günay Evinch tarafından, organizasyona destek veren bazı Amerikalı yetkililere plaket takdim edildi.

Daha sonra sahneye çıkan şarkıcı Kenan Doğulu, coşkulu kalabalığa en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu gösteriler de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kutlamalar için etkinlik alanına gelen çok sayıdaki çocuk ve genç, duygularını ve mutluluklarını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten 23 Nisan ve kandil mesajı

IMF-Dünya Bankası 2017 Bahar Toplantıları kapsamında Washington'da bulunan ve 23 Nisan etkinliklerine de katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle tüm çocukların, ülkemizin ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

ABD'de yaşayan Türklerin bir araya gelmesi ve güçlü olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Mehmet Şimşek, aynı zamanda Miraç Kandili'nin de idrak edildiğini hatırlatarak, "Hem bu buluşma hem de Miraç Kandili, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun." şeklinde konuştu