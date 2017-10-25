222 lirayla 189 kişilik uçakta tek başına uçtu

İngiliz Jet2 havayolu şirketiyle, İskoçya'nın Glasgow kentinden Girit Adası'na gitmek için 46 pound (yaklaşık 222 lira) ödeyen Karon Grieve isimli kadın, 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı.

BBC'nin haberine göre, rezervasyon yaptıran 2 yolcunun gelememesi sonucu uçakta tek başına seyahat eden Grieve, sıra dışı yolculuğunu "gerçeküstü" olarak nitelendirdi.

Ekonomi sınıfı bilet aldığı halde uçağın birinci sınıf bölümüne alınan Grieve, uçuştan önce pilotun gelip yanına oturduğunu ve sohbet ettiklerini belirtti. Uçakta tek başına yolculuk yaptığı için tüm kabin ekibinin ismini öğrendiğini söyleyen Grieve, pilotun uçuş sırasında kendisine ismiyle hitap ettiğini ifade etti.

Kitabını yazmak için gelecek ayı Girit'te geçirmeyi planladığını dile getiren Grieve, İskoçya'ya dönerken benzer bir yolculuk yapma ihtimalinin uzak olduğunu söyledi.

Öte yandan Jet2 sözcülerinden biri, "Çok yoğun ve başarılı bir sezonun sonunda, bu bizim, Glasgow Havaalanı'ndan Girit Adası'na bu yılki son uçuşumuzdu." açıklamasında bulundu.

Yunan adasına giden son uçakta normalden daha az rezervasyon yaptırılmasının turizm sezonunun bitmesi nedeniyle sıra dışı bir durum olmadığına dikkati çeken yetkili, Glasgow'a dönüş uçağının tamamen dolu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA