2100 yılında dünya nüfusu

Şu anda 7,5 milyar olan dünya nüfusunun 2100 yılında 11,2 milyara ulaşması, Hindistan'ın 5 yıl sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olması, gelecek yıllarda en fazla nüfus artışının Afrika'a görülmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, son yüzyıllarda artan dünya nüfusu 1800 yılında yaklaşık 1 milyar, 1900’de 1,5 milyar olarak kaydedilirken, 2000 yılında dünya nüfusu 6,1 milyara çıktı.

BM'nin hesaplamalarında dünya nüfusunun 2017 tahminlerinde 7,5 milyar olduğu, bu sayının 2020 yılına kadar 7,7 milyara, 2040’ta 9,1 milyara, 2060’ta 10,1 milyara, 2080’de 10,8 milyara, 2100’de ise 11,2 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

En çok nüfus artışının ise büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde görüleceği tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun 2100 yılında 9,9 milyarının gelişmekte olan ülkelerde, 1,2 milyarının ise gelişmiş ülkelerde yaşayacağı tahmin ediliyor.

En çok artış Afrika’da olacak

Dünya nüfus artışında bölge ayrımında farklılıklar göze çarpıyor. BM Nüfus Biriminin rakamlarına göre 2100'e kadar dünya nüfusunun en çok artacağı kıta Afrika olacak, Asya ve Avrupa'da ise nüfus azalacak.

Afrika’da bu yıl yaklaşık 1,2 milyar kişi yaşarken bu sayının gelecek 50 yıl içinde 3,1 milyara, 2100 yılına kadar ise yaklaşık 4,3 milyara kadar çıkacağı ifade edildi.

Afrika ülkelerinden Angola, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Malavi, Mali, Somali, Uganda, Tanzanya ve Zambiya’nın nüfusunun ise 2100 yılında yaklaşık 5 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Şu anda yaklaşık 21 milyon kişinin yaşadığı Nijer'in nüfusunun ise 2100 yılına kadar 209 milyona yükselmesi bekleniyor.

Hindistan Çin'i geçecek

BM tahminlerine göre Asya kıtasının 4,4 milyar olan nüfusu 50 yıl içinde 5,2 milyara çıkacak. Fakat hesaplamalarda daha sonra Asya kıtasının nüfusunun azalacağı beklentisi bulunuyor. Kıta nüfusunun 2100 yılında 4,8 milyara düşeceği tahmini dikkati çekiyor.

Çin, 2017'de 1,38 milyar kişi ile dünyanın en kalabalık ülkesi. Hindistan 1,3 milyar, ABD ise yaklaşık 326 milyon kişi ile Çin’i izliyor. Endonezya'nın nüfusu 263 milyon, Brezilya'nın nüfusu ise 211 milyon kişiden oluşuyor.

Ancak 2022 yılında Hindistan'ın nüfus olarak Çin'i geçeceği tahmin ediliyor. 2022 yılına gelindiğinde Çin'in nüfusunun 1,4 milyarda kalması, Hindistan'ın ise 1,41 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin nüfusunun 2100 yılında 1 milyara düşeceği, Hindistan’da nüfusun 1,6 milyarı geçeceği öngörülüyor.

Avrupa nüfusu azalacak

Dikkat çeken diğer bölge ise Avrupa. Şu anda nüfusu 739 milyon olan Avrupa’nın nüfusunun giderek azalacağı beklentisi bulunuyor. Avrupa'da 50 yıl sonra nüfusun 676 milyona, 2100 yılına kadar ise 645 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

Avrupa'nın güçlü ülkelerinden Almanya'nın şu anda 80,6 milyon olan nüfusunun 2100 yılında 63,2 milyona kadar düşmesi bekleniyor.

Avrupa'nın genelinde nüfus düşüşü belirgin olsa da Kuzey Avrupa'da artış dikkat çekiyor. Artış beklenen ülkeler arasında öne çıkan ülkeler ise İsveç ve İngiltere olacak.

İsveç'in 9,9 milyonluk nüfusunun 2100 yılına kadar 14,4 milyona, İngiltere'nin 65,5 milyonluk nüfusunun ise 82,3 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Dikkat çeken diğer veriler ise ABD ve Rusya'ya ait tahminler oldu. Buna göre, ABD'nin 326 milyon olan nüfusu 2100 yılına kadar 450 milyona yükselecek, Rusya'nın 143 milyonluk nüfusu ise 117 milyona düşecek.

Gelecek 50 yıl içinde dünya nüfusundaki artışın yarısının ise Hindistan, Nijerya, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Tanzanya, ABD, Endonezya ve Uganda'daki artıştan kaynaklanması bekleniyor.

Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Bosna Hersek, Letonya, Litvanya, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Japonya ise 50 yıl içinde en çok nüfus düşüşü görülecek ülkeler arasında yer alıyor.

Yaşam süresi artacak

BM, dünya nüfus artışına neden olacak etkenin doğurganlık oranlarındaki yükseliş değil, ortalama ömrün artması olacağına işaret etti.

Raporda, ortalama yaşam süresinin artmasıyla nüfusun yaşlanacağı, bunun ise nüfus artışına neden olacağı tahmin ediliyor.

Dünyada ortalama yaşam süresinin artması ile 2100 yılına kadar 80 yaş üstü kişilerin yüzde 1,7’den yüzde 8,4’e çıkacağı tahmin ediliyor.

BM Nüfus Biriminden alınan verilere göre, artan dünya nüfusunda ise cinsiyet dağılımında değişiklik olmayacağı kaydedildi.