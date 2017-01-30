203 çocuklu Baba Masaba öldü

Nijerya'da 130 karısı olan Muhammed Bello Ebubekir 93 yaşında öldü.

BBC'nin haberine göre, "Baba Masaba" lakabıyla bilinen ve 130 karısı olan Muhammed Bello Ebubekir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 93 yaşında Niger eyaletindeki evinde hayatını kaybetti.

Eşlerinden bazıları hamile olan Ebubekir'in dünkü cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Ebubekir'in 2008'de medyanın odağındayken 86 karısının bulunduğu ancak öldüğünde 130 kadınla evli olduğu belirtildi.

BBC'nin 9 yıl önce röportaj yaptığı eşleri, eskiden "vaiz" olan Ebubekir'le şifa bulmak için geldiklerinde evlendiklerini dile getirmişlerdi.

203 çocuk sahibi olan Ebubekir, kanunlara göre bir erkeğin en fazla dört kadınla evlenebilmesi nedeniyle hapis cezası almıştı.

Hakkında o tarihlerde 86 eşinden 82'sini boşadığı haberleri çıkan Ebubekir bu iddiaları yalanlamıştı.