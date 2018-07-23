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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi maskotları belirlendi

Japonya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için belirlenen resmi maskotları kamuoyuna tanıttı.

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2020 Tokyo Olimpiyatlarının resmi maskotları belirlendi

Olimpiyat Oyunları için belirlenen maskota Japonca "gelecek" ve "sonsuzluk" sözcüklerinin birleşiminden oluşan "Miraitowa", Paralimpik Oyunları'nın maskotuna ise ülkede yaygın kiraz çiçeği çeşidi "Somei Yoshino"nun uyarlaması olarak "Someity" adı verildi.

Maskotlar, ilkokul çocukları arasında yapılan oylamayla seçildi.

Organizatörler maskotların gelenek ve yeniliği birleştiren bir anlayışı yansıttığını belirtti.

Tokyo Valisi Yuriko Koike tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yalnızca Tokyo ve Japonya değil, Olimpiyatlar ve Paralimpiyatlar da hak ettiği sıfata kavuşmuş oldu" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos 2020, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: tokyo, Paralimpik Oyunları, olimpiyat, maskot, Japonya
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