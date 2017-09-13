'2018 Türkiye-Çin ilişkileri açısından çok güzel bir yıl olacak'

Resim ziyaret programı kapsamında Çin'in ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Çıngdu kentine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu.

"Bu ziyaret Çin'e yapılmış bir çıkarmadır"

Kurtulmuş, Çin temasları sırasında bu ülke turizm sektörünün önemli temsilcileri ve Çin'de faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle yapılan toplantıların "verimli" geçtiğini ve bu toplantının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Kurtulmuş, "Bu ziyaret tam manasıyla Çin'e yapılmış bir çıkarmadır. Bunun sonuçlarını almak için de bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çinlilerle yaptığımız bu görüşmelerde gördüm ki Çin de Türkiye'ye fevkalade ciddi bir şekilde önem veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Pekin yönetiminin Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak gördüğünü anlatan Kurtulmuş, her alandaki ilişkilerin de geliştirilmesi için fevkalade ciddi niyet ve hedef içinde olduğunu bildirdi.

Çinli bakanın önceki günkü ikili görüşmesinde "Niçin Türkiye'ye iki milyon turist gelmesin." diye bir temennisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu toplantı son derece verimli oldu. İnşallah sonuç alıcı birtakım adımların atılmasına vesile olur." açıklamasında bulundu.

"Yunus Emre Enstitüsü yakında Çin'de açılacak"

Bakan Kurtulmuş, yapılan temasların Türkiye'de turizmin gelişmesine ve Çin ile arasındaki kültürel faaliyetlerin güçlendirilmesine ciddi şekilde destek olmasını beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsünün açılması için görüşmelerde bulunduk. İnşallah kısa zaman içerisinde Çin'de Yunus Emre Enstitüsünün açılması mümkün olacak. Aynı şekilde onların da Konfüçyüs Enstitüsünün Türkiye'de açılmasıyla ilgili adımları gerçekleştireceğiz. Şu anda bazı üniversite merkezleri ile irtibatları var. Dolayısıyla hem konferans hem de Çinlilerle olan görüşmeler faydalı bir çalışma oldu."

Kurtulmuş, BMDTÖ kapsamında ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşme olacağını ve ilgili ülkelerle turizm alanında hangi adımların atılacağının ele alınacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, 1975'te kurulan BMDTÖ'de kurucu üye olarak yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çıngdu'daki temasları çerçevesinde Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfez Garayev'le de görüşecek.