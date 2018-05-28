2018 İtalya Bisiklet Turu’na ‘İsrail’ protestosu

Açılış etabı 4 Mayıs’ta Kudüs’te yapılan 101. İtalya Bisiklet Turu, Roma’da tamamladı. İtalya Bisiklet Turu’nun final gününde çok sayıda Filstinli, Filistin gönüllüsü İtalyan ve Amerikalı, Kudüs’teki İsrail işgalini protesto etti.

Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları açıldı

Roma Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi'nin, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun bitiş noktası Circo Massimo'da düzenlediği protestoya Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu, "Barış ve Adalet için Amerikalılar", "İşgale Karşı Yahudiler" ve "Savaşa Hayır Derneği"nin yanı sıra çok sayıda Filistinli ile Filistin gönüllüsü İtalyan ve Amerikalı katıldı.

Protestocular ellerinde Filistin bayrakları ile "Özgür Gazze", "Özgür Filistin" ve "Emperyalizm ve Siyonizme karşı Filistin direnişiyle birlikteyiz." yazılı pankartlar taşıdı.

Aynı güzergahta yaklaşık 10 tur atan yarışçıları yuhalayan ve "Size yazıklar olsun" diye bağıran göstericiler, "Başkaldıranlar tarih yazıyor, zafere kadar intifada", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" ve "Katil devlet İsrail" sloganları attı.

Polis bazı göstericileri darp etti

Polis, barışçıl şekilde bisiklet turunu protesto eden göstericilere yarışın sonuna doğru sert şekilde müdahalede bulunarak, yarış yolunun kenarından uzaklaştırdı. Polisin bazı protestocuları yere yatırıp darp ettiği müdahale sırasında bazı göstericilerin giysileri yırtıldı. Protestocular, polise "İsrail'in polisi" ve "İsrail'e hizmet ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İşgale karşı olan Yahudilerden BDS destekçisi Anna Farkas, bisiklet turunun Kudüs'ten başlatılarak "Kudüs'ün İsrail'in sözde başkenti olduğu şeklindeki uluslararası hukuka aykırı tezin" kabul ettirilmeye çalışıldığını anlattı.

Farkas, "Spor, kültür ve diğer faaliyetleri, Filistinlilere karşı işledikleri suçları örtbas etmek için kullanıyorlar." dedi.

Bisiklet turunun Kudüs'ten başlatılması için organizasyonun milyonlarca dolar para aldığını belirten Farkas, turun daha önce hep Avrupa içinde başlarken, bu sefer İsrail'den başlatıldığına dikkati çekti.

“İsrail, en çok sivili ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğini açtığı 14 Mayıs günü öldürdü”

Farkas, "Bütün bunlar, İsrail'i iyi göstermek ve insanların İsrail'in işlediği suçları görmemesini sağlamak için atılan siyasi adımlar. Ayrıca İsrail, en çok sivili ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğini açtığı 14 Mayıs günü öldürdü. Bu şekilde demek istiyorlar ki bu insanlar hiç umurumuzda değil, hatta bir hayvan kadar bile. Sadece haklarını talep eden kesinlikle silahsız sivilleri, kadın ve çocukları öldürüyorlar." diye konuştu.

"İsrail'e silah ve askeri teçhizat ambargosu ile boykot uygulanmalı"

İtalya ve diğer çoğu ülkenin İsrail'in yaptıklarına göz yumduğunun altını çizen Farkas, basit açıklamalar yapıldığını ama gerçekten harekete geçilmediğini söyledi. Farkas, "İsrail'e silah ve askeri teçhizat ambargosu ile tamamen bir boykot uygulanması gerekiyor. Çünkü ABD ve Avrupa'nın İsrail'e sattığı silahları İsrail, silahsız sivilleri öldürmede kullanıyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Filistin'de işlediği suçları örtbas etmeye çalışıyorlar"

BDS aktivisti, "Barış ve Adalet için Amerikalılar" ve "Savaşa Hayır Derneği"nden Lucas Alden ise hem bisiklet turunun Kudüs'ten başlatılmasını hem de ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını "utanç verici" diye niteledi.

Alden, "Kesinlikle bu tür organizasyonlarla, İsrail'in Filistin'de sürekli olarak işlediği ve Büyük Dönüş Yürüyüşü başladığından beri her geçen gün daha da şiddetlenen suçları örtbas etmeye çalışıyorlar." dedi.

"Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğu" sözüne atıfta bulunan Alden, ABD'nin İsrail'e yönelik diplomatik, ekonomik ve askeri desteği olmasa, İsrail'in on yıllardır işlediği hiçbir suçu işleyemeyeceğinin ve 1967'den beri süren yasa dışı işgali devam ettiremeyeceğinin altını çizdi.

Alden, ABD'nin sınırsız desteğinin, İsrail'in daha da vahşi olması ve çocuklar da dahil olmak üzere daha çok sivili öldürmesi konusunda cesaretlendirdiğini düşündüğünü söyledi.

İtalya Bisiklet Turu

Popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyonundan olan ve bu yıl 101'incisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu (Giro d'Italia), tarihinde ilk kez Avrupa dışında başladı.

Filistinliler, Kudüs'te düzenlenen bu ve benzeri uluslararası organizasyonları, İsrail'in Kudüs'ü resmen başkenti olarak tanıtma çabası olarak görüyor.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017'de Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in sözde başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Kaynak: AA