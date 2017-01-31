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Buradasınız : » » '2017'de Türkiye-Rusya ilişkileri hız kazanacak'

'2017'de Türkiye-Rusya ilişkileri hız kazanacak'

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde çok yönlü olarak gelişme sağlanacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.

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2017de Türkiye-Rusya ilişkileri hız kazanacak

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi için gereken siyasi iradenin mevcut olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2016’nın ortasından sonra üç önemli görüşme yapıldığını hatırlatan Diriöz, "Ayrıca Başbakanlarımız ve bakanlarımız arasında da sayısız toplantı ve telefon görüşmesi var. Dolayısıyla gereken siyasi irade mevcut." dedi.

"ÜDİK sonrası ivme kazanacak"

Siyasi iradenin sadece ekonomik alana değil, insani, kültürel ve sanat alanlarına da yansıması gerektiğini belirten Diriöz, şöyle konuştu:

"Bütün bunların hepsinin önümüzdeki kısa dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek ÜDİK toplantısında yeni bir ivme kazanmasını bekliyorum. İkili ilişkiler, özellikle mart ayında yapılacak ÜDİK toplantısı sonrasında önemli bir ivme kazanacaktır."

"Aileler çok önemli kültür köprüleridir"

Hüseyin Diriöz, Rusya-Türkiye ilişkilerinde turizmin çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, geçen yıl charter uçaklarına yönelik yasakların kaldırılmasının eski günlere tekrar dönüleceğinin işareti olduğunu vurguladı.

Turizmin, sadece ekonomik değil, insandan insana, toplumdan topluma da bağlar oluşturduğunu ifade eden Diriöz, "Ayrıca, Türkiye ve Rusya halkları arasında karışık evlilikler var. Bu ailelerin her iki dili de konuşan çocukları var. Bu aileler de, turizm gibi çok önemli kültür köprüleridir. Dolayısıyla, 2017 ve sonrası için son derece ümitliyim." şeklinde konuştu.  

Etiketler: türkiye moskova büyükelçisi, Hüseyin Diriöz, türkiye-rusya ilişkisi
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