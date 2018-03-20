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Buradasınız : » » 2017'de AB'ye iltica başvurusu yüzde 50 azaldı

2017'de AB'ye iltica başvurusu yüzde 50 azaldı

Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvurusu sayısı 2017'de, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 düştü.

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2017de ABye iltica başvurusu yüzde 50 azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 2017'de birlik ülkelerine iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı 650 bin oldu.

2016 yılında AB'ye 1 milyon 206 bin 500 iltica başvurusu yapılmıştı.

Eurostat, geçen yılki iltica başvuru sayısının 2015 yılında patlak veren sığınmacı krizi öncesindeki sayıyla karşılaştırılabileceğini açıkladı.

En fazla iltica başvurusu yapan Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar, toplam başvuruların yüzde 30'unu oluşturdu. 2017'de AB ülkelerine iltica başvurusu yapan Suriyelilerin sayısı 102 bin 400 kişiye ulaşırken, Iraklıların 47 bin 500, Afgan kökenlilerin de 43 bin 600 oldu.

En fazla başvuru Almanya'ya yapıldı

2017 yılındaki iltica başvurularının yüzde 31'i Almanya'ya yapıldı. 198 bin 300 kişi Almanya'ya iltica başvurusu yaparken, 126 bin 600 başvuruyla İtalya ikinci sırada yer aldı. İtalya'yı takiben en fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler sırasıyla Fransa, Yunanistan, İngiltere ve İspanya olarak ön plana çıktı.

En az iltica başvurusu yapılan ülkeler ise sırasıyla Slovakya, Polonya, Portekiz, Çekya ve Estonya oldu.

Kaynak: AA 

Etiketler: İtalya, iltica, başvuru, almanya, AB
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