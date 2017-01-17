2016'da Dünya turizmi rekor kırdı

Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı verilere göre, 2016'da dünyada seyahat eden kişi sayısı bir yıl önceki yıla göre 46 milyon (yüzde 3,9) artışla 1 milyar 235 milyon kişi oldu.

Merkezi Madrid'de bulunan Dünya Turizm Örgütünün Genel Sekreteri Taleb Rifai, düzenlediği basın toplantısında, 2009 yılında tüm dünyada yaşanan mali ve ekonomik krizin ardından turizm sektörünün son 7 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüme gösterdiğine dikkati çekti.

Rifai, "Güvenlik başta olmak üzere dünyada yaşadığımız sayısız soruna rağmen turizm, son yıllarda olağanüstü bir direniş ve güç göstermiştir. Uluslararası turizm artmaya, sektörü dinamik tutmaya, istihdam sağlamaya ve tüm dünyanın ortak refahına hizmet etmeye devam etmiştir." dedi.

Ortadoğu'da düşen turist sayısı

Örgüt verilerine göre, turist sayısı yüzde 4'lük bir düşüşün olduğu Ortadoğu dışında dünyanın tüm bölgelerinde artış gösterdi. Turist sayısının en fazla artış gösterdiği yerler de yüzde 8'erlik artışla Afrika ile Asya-Pasifik oldu. Turizm sektöründe yüzde 50'lik bir paya sahip olan ve dünyada en çok turistin geldiği bölge olarak bilinen Avrupa kıtasında 2016 yılında toplam 620 milyon kişinin seyahat ettiği ve bir yıl öncesine oranla yüzde 2'lik bir artış kaydedildiği ifade edildi.