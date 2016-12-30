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2016'da başkanlık seçimleri ABD'ye damga vurdu

ABD'de kuşkusuz başkanlık seçimi ve ünlü iş adamı Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde seçimi kazanması 2016 gündemine damgasını vurdu.

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2016da başkanlık seçimleri ABDye damga vurdu
ABD'de 2016 yılının en çok konuşulan ve tartışılan konu başkanlık seçimi olurken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın 8 Kasım'da sürpriz bir şekilde seçimi kazanması bu yıla damgasını vurdu.
 
Başkanlık seçimini, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasına rağmen, Trump'ın kazanması, Clinton destekçileri arasında büyük hayal kırıklığına ve ülke genelinde Trump karşıtı protestolara neden oldu, çeşitli eyaletlerdeki protestolar zaman zaman yerini şiddete de bıraktı.
 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ev sahipliği yapan ABD'ye Gülen'in iadesi için yapılan üst düzey ziyaretler ve ABD'nin iade konusundaki isteksizliği, iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden oldu.
 
Başkan Obama'nın tarihi Küba ve Hiroşima ziyaretleri, Oscar ödülleri, Amerikalı efsanevi boksör Muhammed Ali'den, Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'ya birçok ünlü ismin ölümü de dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
 
Yılın sonuna doğru dikkat çeken gelişmelerden biri de Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan kararını veto etmeyerek "tarihi" bir adım atması oldu.
 
Güney Amerika kıtası Zika virüsüyle mücade ederken, dünya Panama Belgeleri ile tanıştı. Kanada'daki Fort McMurray orman yangını da yaşanan en büyük doğal afet olarak ülke tarihine geçti. AA
 
Etiketler: abd, Donald Trump, 2016 gündemi
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