Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.533
    Euro: 3.699
  • BIST: 77835.85
    Altın: 130.091

Kapat
Buradasınız : » » 2016'da Almanya'da sığınmacı evlerine çok sayıda saldırı yapıldı

2016'da Almanya'da sığınmacı evlerine çok sayıda saldırı yapıldı

Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
2016da Almanyada sığınmacı evlerine çok sayıda saldırı yapıldı
Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.
 
Welt gazetesinin Almanya Federal Suç Dairesi'nin (BKA) verilerinden hazırladığı habere göre, 27 Aralık tarihi itibariyle devlet tarafından sığınmacılara tahsis edilen evlere 921 saldırı yapıldı.
 
Söz konusu saldırılardan 857'sinin aşırı sağcılar tarafından yapıldığı ifade edilirken, ülkede aşırı sağcıların saldırılarının 2014'te başlayan sığınmacı kriziyle hızla arttığı belirtildi.
 
Sığınmacı evlerine gerçekleştirilen saldırıların, kundaklama, hasar verme, duvarlara hakaret içerikli mesaj yazma gibi şiddet içeren eylemlerden oluştuğu ifade edildi.
 
Bu arada, sığınmacılar lehine politikaları destekleyen siyasetçiler ile sığınmacılara yardım eden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de aşırı sağcıların saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.
 
Alman polisinin verilerine göre 2016'nın ilk yarısında 800'den fazla siyasetçi, yaklaşık 120 yardım kuruluşu ve gönüllüye aşırı sağcılar tarafından saldırılar gerçekleştirildi.
 
BKA Başkanı Holger Münch, başka insanlara yardım ederek topluma katkıda bulunanların saldırıya uğramasını kınayarak, "Bunu hoş göremeyiz." ifadesini kullandı.
 
Münch, sosyal medyada artan tehdit ve nefret mesajlarının sözlü saldırıdan fiziki saldırıya dönmesini engellemek için önlemler alınacağını kaydetti. AA
 
Etiketler: almanya, sığınmacılar, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER