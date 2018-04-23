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2015'te Paris'i kana bulayan saldırgana Belçika'dan 20 yıl hapis

2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 150 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdüsselam, Belçika'da da suçlu bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:17





