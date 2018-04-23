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Buradasınız : » » 2015'te Paris'i kana bulayan saldırgana Belçika'dan 20 yıl hapis

2015'te Paris'i kana bulayan saldırgana Belçika'dan 20 yıl hapis

2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 150 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdüsselam, Belçika'da da suçlu bulundu.

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2015te Parisi kana bulayan saldırgana Belçikadan 20 yıl hapis

Belçika'da mahkeme, 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdüsselam hakkındaki kararını açıkladı.

Fransa'da tutuklu olan Abdüsselam'ın katılmadığı Brüksel'deki duruşmada, hakim, Abdüsselam'ı Belçika'da 2016'da "polisle silahlı çatışmaya girmek ve polis memurlarını yaralamaktan" 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Paris'te 2015'te düzenlenen saldırıların yaşayan tek zanlısı olan Abdüsselam, 2016'da Belçika'da polisle çatışmaya girmiş, aynı yılın mart ayındaki polis baskınında yakalanmıştı.

Belçika, Paris'te yaklaşıl 150 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırıların düzenleyicilerinden olduğu gerekçesiyle Abdüsselam'ı 2016'da Fransa'ya teslim etmişti.

Tutuklu bulunduğu Fransa'dan Belçika sınırına yakın yüksek güvenlikli bir cezaevine getirilen Abdüsselam, yoğun güvenlik önlemleri altında şubat ayındaki ilk duruşmaya katılmıştı. Duruşmada sessiz kalma hakkını kullanan Abdüsselam, marttaki ikinci duruşmaya katılmamıştı.

Salah Abdüsselam, Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen DEAŞ saldırısında oynadığı rol nedeniyle Fransız hapishanesinde yargılanmayı bekliyor. Savcılar, Abdüsselam'ın DEAŞ'ın intihar takımından kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor.

Ne olmuştu?

DAEŞ üyeleri, 13 kasım 2015 gecesinde Fransa'nın başkenti Paris'te peş peşe silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemişti. Farklı noktalarda düzenlenen saldırılarda yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Şehri kana bulayan olayların üzerine dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. 

Saldırının Brüksel'de Fransız ve Belçika vatandaşları tarafından planlandığı iddiası üzerine operasyonlar başlamış, 30'dan fazla kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

Ancak tüm operasyonlara rağmen, Paris saldırılarında yer aldıktan sonra Belçika'ya geri dönen Salah Abdüsselam bulunamamıştı. 

2016 yılının Mart ayında, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen operasyonda, saldırıların firari zanlısı Salih Abdüsselam yaralı olarak ele geçirilmişti.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: mahkeme, intihar saldırıs, fransa, DEAŞ, Belçika
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