20 yıllık Beyaz Saray geleneği

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump için düzenlenecek yemin töreni için haftalardır yoğun çalışmalar yapılıyor.

Milyon dolarlık devir teslim

Maliyetinin 200 milyon doları bulacağı tahmin edilen 3 günlük devir teslim törenine, görevini devredecek Obama ve ailesi başta olmak üzere ABD'nin sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılacak.

ABD Kongre binasının bahçesinde düzenlenecek törene 900 bine yakın Amerikalının katılması bekleniyor.

Trump'ın 45'inci ABD Başkanı olarak yönetimi devralacağı tören, 1789'da ülkenin ilk başkanı George Washington'ın New York'ta yemin etmesinden bu yana küçük değişikliklerle her başkan için düzenleniyor.

Washington'ın 1800'de resmen ABD'nin başkenti kabul edilmesiyle bu kentte yemin eden ilk başkan Thomas Jefferson olmuştu. Yemin töreni, James Monroe'nun başkanlığa geçişiyle 1817'den beri Washington'daki ABD Kongresinin bahçesinde halkın katılımıyla düzenleniyor.

Bugüne kadar sadece altı ABD başkanı Washington dışında yemin etti. Ülkenin ilk iki başkanı Washington henüz o yıllarda başkent olmadığı için New York ve Philadelphia'da yemin etmişti. Ülkede bugüne kadan başkanlık koltuğuna oturmuş 4 kişi ise ABD başkanları görevdeyken öldüğü ve kendileri de başkan yardımcısı oldukları için hemen bulundukları kentlerde yemin ederek göreve geçmişlerdi.

3 günlük sürecek olan kutlamalar

Töreninin yapılacağı 20 Ocak'tan bir gün önce Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Mezarlıktaki merasimin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda Trump'ın seçim sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser başlayacak. Konserde bando takımlarının yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down gibi şarkıcı ve gruplar sahne alacak. Donald Trump ve Mike Pence buradaki kutlamalara katılan Amerikalılara hitap edecek.

Trump ve ailesi, 20 Ocak'ta güne Beyaz Saray'a giderek başlayacak. Obama ailesine katılacak olan Trump ve ailesi, Beyaz Saray'da halef ve selef olarak bir araya gelecek.

Trump ve Obama, kısa bir görüşmenin ardından aileleriyle Beyaz Saray yakınındaki bir kiliseye giderek kısa bir dini törene katılacak. Trump ve Obama, bunun ardından yemin töreni için ABD Kongresine geçecek.

"Tanrım bana yardım et"

Trump, 20 Ocak öğle saatlerinde ABD Yüksek Mahkemesinin başyargıcı John Roberts'ın önünde 1884'ten beri ABD Anayasası'nda yer alan şu yemini edecek:

"ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

Bu yemin metninin sonunda ABD başkanları geleneksel olarak ayrıca "Tanrım bana yardım et." ifadesini de kullanıyor. Bu ifade, anayasadaki yemin metninde yer almasa da bugüne kadar ABD başkanlarının çoğu tarafından yeminin sonunda dile getirildi. Trump'ın da bu ifadeyi kullanması bekleniyor.

Ayrıca metindeki "yemin ederim" ifadesini de bugüne kadar bazı başkanlar "beyan ederim" şeklinde kullandı.

Bunun dışında ABD başkanları yine geleneksel olarak yemin ederken ellerini İncil üzerine koyuyor. Theodore Roosevelt ve John Quincy Adams gibi birkaç istisna dışında tüm Amerikan başkanları yemin sırasında bunu uygulamıştı. Trump'ın da Abraham Lincoln'ün kullandığı İncil'e ve kendisinin çocukluğundan beri kullandığı kutsal kitaba el basacağı belirtiliyor.

Trump gibi Başkan Yardımcısı Mike Pence de törende bu yemini tekrarlayacak. Pence de Yüksek Mahkeme yargıçlarından birinin eşliğinde yemin edecek.

Kortej eşliğinde Beyaz Saray'a

Yemin töreninin bitmesiyle başkanlık görevi sona eren Obama ve ailesi için de Beyaz Saray'dan ayrılış töreni düzenlenecek. Daha sonra geleneksel Kongre yemeği ve geçit töreni için ABD Kongresinden Beyaz Saray'a geçilecek.

Pensilvanya caddesi boyunca Kongre binasından Beyaz Saray'a gidişte yol boyunca halk yeni başkanı kutlayacak. Ancak bu sırada Trump karşıtlarının gösteriler düzenlemesi de bekliyor.

Trump'ın Beyaz Saray'a kortej eşliğinde geçişinin ardından akşam ABD'de yeni dönemin başlaması onuruna başkanlık balosu verilecek. Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşinin dansıyla başlayacak balo, dans grupları ve şarkıcıların katılımıyla devam edecek.

21 Ocak'ta ise Washington Ulusal Katedrali'nde 1933'ten bu yana yapılan dini merasim düzenlenecek. Başkanlık için 1933'ten bu yana bu katedralde yapılan dini merasimler, sadece Bill Clinton zamanında siyahilerin gittiği Metropolitan African Methodist Episcopal Kilisesinde düzenlenmişti. Katedraldeki dini merasim sonrasında Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te 45. Başkan olarak görevine başlayacak.

Törene üst düzey güvenlik önlemi

Tören ve kutlamaların üç gün boyunca devam edeceği başkent Washington'da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında başkentte yaklaşık 28 bin polisin yanı sıra Ulusal Muhafız birliklerinden 7 bin asker görev yapacak.

Ayrıca kentteki birçok cadde kapatılacak, metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına kısıtlama getirilecek.

Kongre binasında düzenlenecek yemin töreni ve ardından Beyaz Saray'a kadar gerçekleştirilecek kortej geçişini izlemek üzere 900 bin kişinin Washington'da olması öngörülüyor.

Protestolar bekleniyor

Trump'ın başkanlığını kutlamak için gelen destekçilerinin yanı sıra protesto amaçlı katılımların da olacağı belirtiliyor.

Trump karşıtı onlarca grup yemin töreni günü ve öncesinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı. Bu nedenle başkentte güvenliğin sıkı tutulacağı ifade edildi.

Sanat ve siyaset dünyasından katılımlar olacak

Daha önce tören için ABD'nin ünlü sanatçılarına davet gönderildiği fakat Trump'ın "aşağılayıcı ve ayrımcı söylemlerinden" dolayı katılımın olmayacağı belirtilmiş, törene katılacak ünlü sayısının azlığı ABD kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Trump'ın tören organizatörleri, devir teslim törenine sayılı günler kala bir yetenek yarışmasında ikinci olan 16 yaşındaki opera sanatçısı Jackie Evancho, Mormon orkestrası ve bir dans grubunun yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down, Lee Greenwood gibi ünlü şarkıcı ve grupların kutlamalarda yer alacağını duyurdu.