2 Rus diplomat Avustralya'dan ayrıldı

Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Rus diplomatlar Avustralya’dan ayrıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, "Ülkeyi terk etmek için Rus Büyükelçiliği çalışanlarına 7 günlük süre verilmişti. Dün zamanları doldu ve ülkeyi terk ettiler" dedi.

Avustralya başta olmak üzere birçok ülke, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili, Rus diplomatlarının bazılarını ülkelerinden çıkarma kararı almıştı.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

İngiltere'nin yanında yer alan Batı ülkeleri ve ABD'nin de rus diplomatları sınır dışı etme kararı, suçlamaları reddeden Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya da bu ülkelere aynı şekilde yanıt verdi.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA, AA