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2. Dünya Savaşı’ndan kalma uçak kalkış sırasında düştü

ABD’de, İkinci Dünya Savaşı Döneminden kalma Douglas C-47, içinde bulunan 13 kişi ile havalandığı sırada düştü.

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ABD’de, Teksas eyaletinin orta bölgelerinde bulunan Burnet kasabasındaki bir havaalanından hava gösterisine katılmak için Wisconsin eyaletine bağlı Oetkosh kasabasına gitmek üzere havalanan İkinci Dünya Savaşı Döneminden kalma Douglas C-47, kalkıştan hemen sonra keskin bir şekilde sol kanadı üzerine doğru eğilmeye başladı.

Sol kanadın piste çarpmasıyla birlikte savrularak sürüklenmeye başlayan uçak daha sonra alev aldı. Uçakta bulunan 13 kişi, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağ olarak kurtarılırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı.

“Bluebonnet Belle” tipi uçağın düşüş anlarını, apronda bulunan bir kişinin cep telefonu

Kaynak: DHA

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