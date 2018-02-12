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Buradasınız : » » 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulununca Londra'daki City Havalimanı kapatıldı

2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulununca Londra'daki City Havalimanı kapatıldı

Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

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2. Dünya Savaşından kalma bomba bulununca Londradaki City Havalimanı kapatıldı

Uzmanlar, Londra City Havalimanı pistinin yakınlarındaki Kral 5. George Rıhtımı'nda yapılan inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle City Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.

Havalimanı yönetiminin polis, donanma ve Newham ilçe belediyesi ile işbirliği içinde bombanın güvenli bir şekilde etkisizleştirilmesi için çalıştığı açıklandı.

Açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için polis ve İngiliz donanmasının iş birliği yaptığı kaydedildi.

261 uçuşun iptali 16 bin yolcuyu etkiledi

Bombanın bulunduğu mevki çevresinde 214 metre çapında bir alan kordona alınırken, bu alan içinde kalan binalar da tahliye edildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da bugün planlanan 261 uçuşun iptal edildiği belirtildi. İptallerin 16 bin yolcuyu etkileyeceği aktarıldı. City Airport yılda yaklaşık 4,5 milyon yolcuya hizmet veriyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra, Alman Hava Kuvvetlerinin başlıca hedefleri arasında yer almış, düzenlenen çok sayıda saldırıda binlerce bomba atılmıştı.

Alman bombardımanında yaklaşık 32 bin İngiliz hayatını kaybederken, kentteki binaların da yaklaşık yüzde 60'ı tahrip edilmişti.

Londra'nın şehir merkezine en yakın havalimanı olan City Havalimanı, 1987'de eski bir rıhtım bölgesinin dönüştürülmesiyle inşa edilmişti.

City, Londra'daki altı uluslararası havalimanı içinde en fazla yolcu trafiğine sahip beşinci havalimanı.

Kaynak: DHA/ AA

Etiketler: londra, City Havalimanı, bomba
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