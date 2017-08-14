2 bin Yemenli hacının pasaportuna el konuldu

Yemen hükümeti, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçleri, yaklaşık 2 bin Yemenli hacının pasaportuna el koymakla suçladı.

Yemen Haber Ajansı SABA'nın Vakıflar Bakanlığı Hac ve Umre İşleri Müsteşarı Muhtar er-Rebaş'a dayandırdığı haberde, Husilerin, kendilerine ait kontrol noktalarında yaklaşık 2 bin hacının pasaportuna el koyduğu ifade edildi.

Hac farizasının Yemen hükümetiyle Husiler arasındaki siyasi mücadelenin bir parçası haline getirilmesine karşı çıkan Rebaş, söz konusu uygulamanın hiçbir dini ve ahlaki gerekçesi olamayacağını kaydetti. Rebaş, Husilerin pasaportlara el koyup hacıların yolculuk yapmasına engel olması nedeniyle Suudi Arabistan'la varılan anlaşma gereğince belirlenen hac kafileleri sıralamasında düzensizlik oluştuğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Yemen daha önce Yemenli hacıların El-Vedia Sınır Kapısı üzerinden Suudi Arabistan'a giriş yapmaları konusunda anlaşmıştı.