  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.175
  • BIST 106963.1
    ALTIN 145.961
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2 bin Yemenli hacının pasaportuna el konuldu

2 bin Yemenli hacının pasaportuna el konuldu

Yemen hükümeti, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçleri, yaklaşık 2 bin Yemenli hacının pasaportuna el koymakla suçladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2 bin Yemenli hacının pasaportuna el konuldu

Yemen hükümeti, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçleri, yaklaşık 2 bin Yemenli hacının pasaportuna el koymakla suçladı.

Yemen Haber Ajansı SABA'nın Vakıflar Bakanlığı Hac ve Umre İşleri Müsteşarı Muhtar er-Rebaş'a dayandırdığı haberde, Husilerin, kendilerine ait kontrol noktalarında yaklaşık 2 bin hacının pasaportuna el koyduğu ifade edildi.

Hac farizasının Yemen hükümetiyle Husiler arasındaki siyasi mücadelenin bir parçası haline getirilmesine karşı çıkan Rebaş, söz konusu uygulamanın hiçbir dini ve ahlaki gerekçesi olamayacağını kaydetti. Rebaş, Husilerin pasaportlara el koyup hacıların yolculuk yapmasına engel olması nedeniyle Suudi Arabistan'la varılan anlaşma gereğince belirlenen hac kafileleri sıralamasında düzensizlik oluştuğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Yemen daha önce Yemenli hacıların El-Vedia Sınır Kapısı üzerinden Suudi Arabistan'a giriş yapmaları konusunda anlaşmıştı.

Etiketler: Yemen, husiler, pasaport, Suudi Arabistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER