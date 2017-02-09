2 bin 700'den fazla uçuş iptal oldu

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı kentlerde okullarda eğitime ara verilirken, 2 bin 700'den fazla uçak seferi de iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları başta New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts ve New Jersey olmak üzere ABD'nin kuzeydoğusundaki yerleşim bölgelerini etkisi altına aldı. Bölgedeki yaklaşık 50 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilendiği belirtiliyor.

Kar ve fırtına nedeniyle New York, Boston ve Philadelphia'daki okullar ile bazı kamu kuruluşları tatil edildi. Bu bölgedeki havalimanlarını kullanacak 2 bin 700'den fazla uçak seferi de iptal oldu.

New York bölgesinde yer alan JFK, Newark ve La Guardia havalimanlarında iptal edilen uçuş sayısının bin 700'den fazla olduğu belirtildi.

Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts valileri vatandaşlardan araçlarıyla yola çıkmamalarını, karayollarını kar temizleme ve acil durum araçlarına bırakmaları çağrısında bulundu.

Boston'da kar kalınlığının 45, New York'ta ise 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bölgede yaşayanlar, kar fırtınasına karşı uyarılırken rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreye ulaşabileceği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle New York'ta bulunan BM Genel Merkezin de çalışmalara bir gün ara verildi. Cuma günü için de akşam saatlerindeki yağış durumuna göre karar verileceği öğrenildi.

Yağış nedeniyle buz tutan ve kayganlaşan yollarda çok sayıda trafik kazası rapor edildi.