18 yılda 24 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

Yasir Murteca'nın, üzerindeki gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmesi, Filistinli gazetecilerin İsrail güçleri tarafından "kasıtlı olarak" hedef alındığı yönündeki tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Zira, İsrail güçlerinin gazetecilere uyguladığı şiddet dosyası bir hayli kabarık.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütü'nün (CPJ) verilerine göre son 18 yılda 24 gazeteci İsrail askerlerinin açtığı ateşte veya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin 21'i Filistinli, diğer 3'ü ise yabancı uyruklu.

CPJ'ye göre, söz konusu gazetecilerin büyük bölümü İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

2014 Filistin'deki gazeteciler için en kanlı yıl oldu

İsrail ordusunun 8 Temmuz - 27 Ağustos 2014 tarihlerinde "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altındaki Gazze'yi işgal etme girişimi, 2 bin 100 Filistinli ile 66'sı asker 73 İsraillinin ölümüyle sonuçlandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün verilerine göre, bu işgal girişimi sırasında İsrail ordusunun saldırılarında 11'i Filistinli olmak üzere 12 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'in 2014'teki hava saldırılarında Gazze'den yayın yapan "Al Aksa" adlı televizyon binası da hedef alındı. İsrailli yetkililer Al Aksa'yı, "Hamas'a yakın olmak" ile suçlamış ve televizyon merkezinin bilerek vurulduğunu itiraf etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre ise İsrail'in söz konusu operasyonları sırasındaki hava saldırılarında 16 Filistinli gazeteci evini kaybetti, 8 medya kuruluşuna ait merkez de yıkıldı.

İsrail hapishanelerinde 28 Filistinli gazeteci tutuklu

İsrail hapishanelerindeki tutuklu gazetecilerin sayısı da azımsanmayacak derecede.

Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi'nin raporuna göre bugün itibariyle İsrail hapishanelerinde tutuklu 28 Filistinli gazeteci bulunuyor. Bu gazetecilerin büyük bölümü aylardır haklarındaki davaların başlamasını bekliyor.

İsrail güçlerinin Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerinde her geçen gün artış yaşanıyor.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın raporuna göre, İsrail güçleri geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria ve ablukadaki Gazze'de Filistinli gazetecilere yönelik 740 ihlalde bulundu.

İhlallerin "gözaltına alma, gerçek mermiyle yaralama, darp etme, basın organlarının yayın yapmasını engelleme ve uydu kanalları ile basın ofislerini kapatma" şeklinde gerçekleştiğine dikkati çekilen raporda, İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik 2017 yılında gerçekleştirdiği ihlallerin 2016'ya göre yüzde 33 arttığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın verilerine göre ise geçen ay İsrail güçleri, Filistinli gazetecilere 28 ihlalde bulundu.

Kaynak: AA