18 DEAŞ militanı Enbar'da öldürüldü

Enbar'daki Cezire Operasyonları Komutanı Tuğgeneral Kasım Muhammedi, yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Enbar vilayetindeki El-Kaim ilçesinin güneyinde DEAŞ'a ait bir karargahı vurduğunu söyledi. Iraklı komutan, saldırıda 18 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan DEAŞ'ın, Musul'un güneydoğusunda yardım malzemesi dağıtılmasını bekleyen sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Tuğgeneral Muhammed Faysal, terör örgütünün havan topuyla düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını kaydetti.