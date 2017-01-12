173 milyon dolarlık tuvalet yatırımı

Tibet Özerk Bölge valisi Losang Jamcan, halkın kullanımında olan tuvaletlerde yenilenmeye gidilmesi için 1,2 milyar yüen (173 milyon dolar) bütçe ayırdıklarını açıkladı. Turistlerin gezi alanlarına yakın yerlere öncelik verileceği belirtildi.

Ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Tibet, geçen yıl 23 milyon turist ağırlamıştı. Tibet'in deniz seviyesinden yüksekliği nedeniyle bölgeye seyahat edecekler için özel sağlık raporu istenirken, solunum yolu, kalp ve akciğer rahatsızlığı olanların bölgeye gitmesine izin verilmiyor.

Çin Devlet Konseyi, "tuvalet reformu" adı verilen projeyi de kapsayan yeni düzenlemeleri hayata geçirmek için 2020 yılına 290 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurmuştu. Turistlerin umumi tuvaletlere yönelik temizlik şikayetlerini göz önünde bulunduran Pekin hükümeti, yaklaşık 100 bin halka açık tuvaletin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenileneceğini belirtmişti.

Çin, 5 sene içinde turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkısını yüzde 10,8'den 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

Yerli ve yabancı turist sayısını, 5 senelik dönemde yıllık 134 milyondan 150 milyona yükseltmeyi amaçlayan ülke, her sene ortalama yüzde 11 sektörel büyüme ile 2020'ye kadar yılda 1 trilyon dolar turizm gelirine ulaşmayı hedefliyor.