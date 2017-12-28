  • 28 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.814
    EURO 4.552
  • BIST 112149.71
    ALTIN 158.364
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 16 yaşındaki Filistinli Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Cuneydi ailesine kavuştu

İşgal altındaki Batı Şeria'da gözaltı sırasında İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu ve yaşadıklarını anlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
16 yaşındaki Filistinli Cuneydi ailesine kavuştu

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi serbest bırakıldı

Cuneydi gözaltı sırasında İsrail askerleri tarafından darbedilmiş

Cuneydi serbest kalmasının ardından gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

El-Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür

Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Cuneydi, 14 Ocak 2018’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütünün Filistin şubesi dün Cuneydi’nin 7 Aralık'ta gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını duyurmuştu.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtilmiş, bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, filistin, Cüneydi, Batı Şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER