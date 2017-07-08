Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri kıyısında "16. Paris Plajı" etkinlikleri başladı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun açılışını yaptığı etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik eğlence köşesi ve yetişkinler için çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Bu yıl diğerlerinden farklı olarak Seine Nehri'nin bazı bölümleri, yüzmek isteyenler için ayrıldı.

Etkinliklerin teması olarak Paris'in 2024 Yaz Olimpiyatları adaylığı seçildi.

Belediye yetkilileri, çevreyi korumak adına her yıl plaja dökülen kum yerine doğayı simgeleyen çim kullanmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Etkinlikler, 3 Eylül'e kadar sürecek.