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15,2 milyar dolarlık 'Harvey kasırgası paketi'ne onay

ABD Temsilciler Meclisi, Harvey Kasırgası'nın mağdurları için hazırlanan yaklaşık 15,2 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.

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15,2 milyar dolarlık Harvey kasırgası paketine onay

ABD Temsilciler Meclisi, geçen ay Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası'nın mağdurları için hazırlanan yaklaşık 15,2 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.

Dün ABD Senatosundan geçen 15,2 milyar dolarlık yardım paketi tasarısı, bugün Temsilciler Meclisinde 90'a karşı 316 oyla kabul edildi. "Hayır" oylarının tamamının Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinden geldiği belirtildi.

Temsilciler Meclisi ayrıca, ABD'nin borç limitinin 3 ay süreyle yükseltilmesi teklifini de onayladı. Böylece ABD federal hükümetinin 8 Aralık'a kadar finanse edilerek faaliyette kalması sağlanmış oldu.

Bugün Beyaz Saray'a gönderilecek tasarının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması bekleniyor.

Etiketler: Harvey Kasırgası, abd, abd kasırga
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