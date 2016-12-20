'150 bin Nijeryalı ülkesine geri döndü'

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabulünde yaptığı konuşmada, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle komşu ülkelere sığınan 150 bin Nijeryalının ülkesine döndüğünü bildirdi.

BM ile Nijerya'nın mültecilere yardım ve diğer hususlarda görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Buhari, "Nijerya, Boko Haram tehdidinden kaçan milyonlarca mültecinin yeniden normal bir yaşama kavuşabilmesi için çalışmalara devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Buhari, Nijerya ordusunun halkı korumak için seferber olduğunu dile getirerek, Nijeryalı mültecilerin topraklarına güvenli şekilde dönebilmeleri için ordu birliklerinin bölgede güvenlik koridorları oluşturduğunu aktardı. AA