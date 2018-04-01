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Buradasınız : » » 15 Temmuz sonrası 1059 kişi Almanya'dan iltica talebinde bulundu

15 Temmuz sonrası 1059 kişi Almanya'dan iltica talebinde bulundu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 7 Mart 2018'e kadar, diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan toplam 1059 kişi Almanya’da iltica başvurusu yaptı.

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15 Temmuz sonrası 1059 kişi Almanyadan iltica talebinde bulundu

"Süddeutsche Zeitung" adlı gazetenin Federal Göç ve Mülteci Dairesine (BAMF) dayandırdığı haberde, darbe girişiminden 7 Mart 2018’e kadar diplomatik pasaport taşıyan 288, hizmet pasaportu taşıyan 771 kişinin BAMF’ye iltica talebinde bulunduğu ifade edildi.

Haberde, başvuru sayılarının diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığı belirtildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-şubat döneminde bin 400’den fazla Türk vatandaşının Almanya’da iltica talebinde bulunduğu, bu sayının 2017’de yaklaşık 8 bin 500 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: iltica, fetö, almanya
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