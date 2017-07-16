15 Temmuz şehitleri Times Meydanı'nda anıldı

New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tören düzenlendi.

Cihannüma USA derneği tarafından organize edilen törene, ABD'deki Türk toplumunun yanı sıra bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Darbe girişimine ilişkin fotoğraflar ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, Times Meydanı'ndaki bir köşeye de şehitler anısına karanfiller bıraktı.

Törende konuşan Cihannüma USA Başkanı Levent Ali Yıldız, Türk demokrasisini savunmak üzere bir yılın ardından yine Times Meydanı'nda buluştuklarını söyledi.

"Türk Amerikan toplumu olarak tam bir sene önce bu saatlerde buradaydık." diyen Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in bir an önce Türk adaletine teslim edilmesi için ABD halkı ve hükümetine çağrıda bulunduklarını söyledi.

Somali, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Karadağ gibi ülkelerden destek için törene katılanlar olduğunu ifade eden Yıldız, katılımcıların çoğunun çocuklarıyla törene geldiklerini ve gelecek nesillere 15 Temmuz ruhunu aşılamak istediklerini belirtti.

"ABD'den Fetullah Gülen'i bir an evvel yüce Türk yargısına teslim etmesini istiyoruz"

FETÖ'nün 20 yıldır ABD'de yatırım yaptığına dikkati çeken Yıldız, kendilerinin ise doğruları Amerikan toplumuna anlatmak için faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Amerikan toplumuna da mesaj gönderen Yıldız, Fetullah Gülen'in 18 yıldır ABD'de yaşadığını hatırlatarak, "ABD'den Fetullah Gülen'i bir an evvel yüce Türk yargısına teslim etmesini ve müttefikliğin gereğince davranmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bu darbe girişiminden gerekli derslerin alınması gerektiğini de vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yaşadığımız olumsuz gelişmeden inşallah gerekli dersleri çıkarırız. Bir daha asla hain darbecilerin 'yatakta basılıp şafakta asılacaklar.' diye hayaller kurmalarına müsade etmeyiz. Türk halkı bir daha 15 Temmuz gibi bir faciayı yaşamaz diye ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.