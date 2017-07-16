15 Temmuz etkinlikleri dünya basınına damga vurdu

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü dolayısıyla yapılan anma törenleri dış basında büyük yankı buldu.

Dünya basını, yıldönümünde düzenlenen etkinliklere geniş yer ayırdı. Çıkan yazı ve haberlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları damga vurdu.

Fransız Le Monde gazetesi “En karanlık gecede yazılan destanın üzerinden bir yıl geçti” başlığını attı. Yüzbinlerce kişinin yıldönümünde şehitleri anmak için toplandığını belirtti.

Le Figaro haberinde, “Türkiye darbe girişiminin başarısız kalmasını kutluyor.” başlığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkinliklerdeki konuşmalarına atıflarda bulundu.

Almanya’da Frankfurter Allgemeine de anma törenlerine geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hans, Corc ne der ben şahsen buna bakmam, Hüseyin, Ayşe, Fatma ne der ona bakarım.” sözlerine yer verdi.

Bild gazetesi “İstanbul’da mega gösteri” başlığını atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Guantanamo önerisine yer verdi.





Almanya’nın Sesi Deutsche Welle yüzbinlerce kişinin katıldığını vurguladığı Milli Birlik Yürüyüşü’nden kareler paylaştı. Katılımcıların ellerinde bayraklarla 15 Temmuz'da şehit olanların unutulmadığını gösterdiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Milli Birlik Yürüyüşü'ne katıldığı kaydedildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişiminin yıldönümünde milyonlarca kişiye hitap ettiğini belirtti. BBC, Erdoğan’ın, “Benim vatandaşımın elinde silah mı vardı? Sadece elinde aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı, ama bunun yanında çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı.” sözlerine vurgu yaptı. BBC “Türkiye'de darbe girişiminin yıldönümünde Erdoğan ülkeyi savunanları selamladı” dedi.

Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişimi sırasında sokağa çıkanların Türkiye’nin geleceğini kurtardığını söylediğini vurguladı.



The Guardian, yüzbinlerce insanın, bir yıl önce darbeci askerlerin çok sayıda kişiyi şehit ettiği, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiğine dikkat çekti. Gazete giderek güçlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama etkinliklerine katıldığını belirtti.

Amerika’nın Sesi VOA, “Erdoğan’dan Batı’ya: “Sizin Ne Diyeceğinize Bakmam” başlığını kullandı. VOA meclis bahçesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclisten geldiği takdirde idam cezasını onaylayacağını belirterek, Amerika ve Avrupa ülkelerine yönelik mesajlar verdiğini belirtti.

Amerika’nın Sesi, genç-yaşlı, kadın-erkek çok sayıda vatandaş darbe girişimini karşı durmak ve hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi, yorumunda bulundu.



Amerikan Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı “15 Temmuz Şehitler Abidesi”ni haber yaptı.



Wall Street Journal da Türkiye darbe girişiminin başarısız kalmasını kutladı diye yazdı.