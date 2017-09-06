  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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146 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e ulaştı

BMMYK, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıkladı.

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146 bin Arakanlı Müslüman Bangladeşe ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıkladı.

Bangladeş'te Birleşmiş Milletlerin (BM) Yerleşik Koordinatörü Robert Watkins, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, son 24 saatte 23 bin Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e geçtiğini belirtti.

Watkins, böylece Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bini bulduğunu kaydetti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

Etiketler: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Arakan, bangladeş
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