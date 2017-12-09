14 yaşındaki çocuğun fotoğrafı direnişin sembolü oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Filistinliler, Kudüs'e sahip çıkmak için Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede protesto gösterileri düzenledi.

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 7 Aralık'ta yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürdüğü 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuk ise devam eden direnişin sembolü oldu.

Bugün yaşanan olaylarda da, İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere orantısız güç kullandı.

Olaylarda, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 92 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA