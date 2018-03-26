14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı

AB-Türkiye Zirvesi için Bulgaristan'ın Varna kentinde bulunan Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili alınan önlemler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

"Diğer AB ülkelerinden de aynı karar gelebilir"

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın güçlü şekilde kınanmasının ardından 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Tusk, gelecek günlerde diğer AB ülkelerinden de sınır dışı kararları gelebileceğini ve ilave önlemin alınabileceğini kaydetti.

AB Liderler Zirvesi

Brüksel'de 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde Salisbury saldırısı ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştu.

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı konusunda 28 üye ülkenin mutabık kaldığı bildirilmiş, Rusya'ya karşı atılabilecek adımların değerlendirileceği ifade edilmişti.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA