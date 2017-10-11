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13 milyon Suriyelinin yardıma ihtiyacı var

BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda." dedi.

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13 milyon Suriyelinin yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moustzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte yardımları planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz." dedi.

BM Bölgesel İnsani Yardım Komisyonu'na yeni atanan Moumtzis, Şişli Marriott Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Suriye krizi ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Moumtzis, Suriyelilere 2018'de insani yardım ulaştırma noktasında planlamalar yaptıklarını anlattı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yardım faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirten Moumtzis, şöyle konuştu:

''Suriye'de şu anda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte bu kapsamda kış yardımlarını planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz. Buradan Suriye'de ve diğer bölgelerde bulunan bütün aktörlere çağrıda bulunuyoruz; insani yardımları politik malzeme haline getirmesinler, siyasi koz olarak kullanmasınlar.''

Suriye'de bazı bölgelerde yaklaşık 2,9 milyon sivilin acil yardıma ihtiyaci olduğuna dikkati çeken Moumtzis, özellikle kuşatılmış durumda olan bölgelerde yaklaşık dörtyüz bin insanın yardım beklediğini anlattı.

Suriyeli ve diğer uluslararası aktörlere çağrıda bulunan Moumtzis, şöyle devam etti:

''Biz bu yardımları yaparken tamamen insani politikalar doğrultusunda yapıyoruz. Biz nasıl hiçbir siyasi kaygı gütmeden bu insani yardımı gerçekleştiriyorsak, tarafların da yardımlarımızı bu şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bölgede bulunan ve insanı yardım konusunda çalışan bütün sivil toplum kuruluşları, okullar ve bu konuda bireysel çalışan insanların korunmasını istiyoruz.''

Eylül ayında Rakka'da, İdlib'de Deyr ez-Zor'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Moumtzis, insani yardım kuruluşları ile irtibata geçtiklerini anlattı.

Moumtzis, şu anda Rakka'da 8 bin kişinin çok zor şartlar altında yaşadığını belirterek, "Deyr ez-Zor'da da aynı şekilde çok zor şartlar yaşanıyor. Buradaki askeri operasyonlardan dolayı bazı insanlar mülteci durumuna düştü. Mülteci duruma düşmüş bu insanların korunması için taraflara çağrıda bulunuyoruz. Bölgede, yardıma ihtiyacı olan insanlara ancak yüzde 35'lik bir finans sağlayabiliyoruz. Uluslararası kuruluşlardan daha çok destek bekliyoruz." diye konuştu. AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatör, Suriyeli
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