13 Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 İsrail askerinin öldüğü saldırıyı düzenleyen Filistinlinin 13 akrabasının, Kudüs'te oturma izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla saldırıyı düzenleyen Filistinlinin annesi, erkek kardeşleri, amcası ve kuzenlerinden oluşan 13 kişinin Kudüs'te oturma izinleri iptal edildi.

Ayrım Duvarı'nın ardındaki Batı Şeria'ya gönderilecek bu kişilerin bir daha Kudüs'e girmesi mümkün olmayacak.

İsrail, İçişleri Bakanlığı, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin oturum izinlerini ve sağlık sigortalarını iptal etmek, evlerini yıkmak gibi çeşitli yetkilere sahip. İsrail'in bu uygulamaları, "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ederek toplu cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle insan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Saldırıyı öven duvar yazısına "gözaltı"

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyı öven duvar yazıları yazdıkları iddiasıyla Doğu Kudüs'te 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına önceki gün bir kişinin kamyonuyla girmesi sonucu 4 asker ölmüş, 15'i yaralanmıştı. İsrail askerlerinin olayın ardından açtığı ateş sonucu saldırıyı düzenleyen Fadi el-Kanber isimli kamyon şoförünün öldürüldüğü açıklanmıştı. AA

