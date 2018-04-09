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Buradasınız : » » 120 yaşındaki Arakanlı kadın Türkiye'nin desteğiyle hayata tutundu

120 yaşındaki Arakanlı kadın Türkiye'nin desteğiyle hayata tutundu

AFAD'ın Balukhali Kampı'nda kurduğu sahra hastanesinde tedavi gören 120 yaşındaki Hatun'un kızı Ayşe, annesinin Myanmar'daki saldırılardan kaçarken yaşadıklarını anlattı.

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120 yaşındaki Arakanlı kadın Türkiyenin desteğiyle hayata tutundu

Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar arasında 120 yaşındaki Azime Hatun da var.

Hatun, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrine karayoluyla bir saatten fazla mesafedeki Balukhali Kampı'ndaki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sahra hastanesinde görüntülendi.

Yılların izlerini yer yer benlerle kaplı yüzünde taşıyan Azime Hatun, hastanenin 8 numaralı çadırında tedavi görüyor. Oldukça zayıf görünen 120 yaşındaki Azime Hatun'a kızı Ayşe Hatun refakat ediyor.

İleri yaşı nedeniyle konuşamayan yaşlı kadının kızı Ayşe Hatun, Myanmar'daki evlerini 9 ay önce terk ettiklerini, Bangladeş'e kadar ulaşmalarının 6 gün sürdüğünü söyledi.

Azime Hatun bu yolculuğu nasıl yaptı?

Ayşe Hatun, Bangladeş'e kadar uzun bir yol kat ettiklerini, annesini çok zor getirdiklerini belirtti.

Annesinin bir sandalye üzerine oturtulduğunu aktaran Ayşe Hatun, sandalyenin altından iki bambu geçirildiğini ve iki kardeşinin bambuları tutarak Azime Hatun'u taşıdıklarını anlattı.

Ayşe Hatun, beş kardeş olduklarını, iki kardeşinin daha önce Myanmar'da öldüğünü, annesini taşıyan iki erkek kardeşinin ise Bangladeş'e geldikten sonra hayatını kaybettiklerini ifade etti.

Şu anda annesine kendisinin baktığını söyleyen Ayşe Hatun, "Burada iyiyiz. Türkiye için her zaman dua ediyoruz" diye konuştu.

Milletvekilleri yaşlı kadınla ilgilendi

Azime Hatun, AFAD ile bölgeye ziyarette bulunan milletvekilleri arasında yer alan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan'ın da ilgisini çekti.

Erdoğan, tercüman aracılığıyla Azime Hatun'a şifa diledi ve "İnsanların mutlu olması, hastanelerde tedavi olmaları hem bizim adımıza hem Türkiye adına gurur verici" dedi.

Doğan da "Nerede insan varsa, onların insan gibi yaşaması için oradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın önderliğinde buraya insanlara, insan gibi yaşamaları için destek olmaya geldik" bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: myanmar, Azime Hatun, arakanlı müslümanlar
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