12 yaşındaki kızı ikinci kez kaçırmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Musul'un Sincar ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunu ikinci kez kaçırma girişiminde bulunan terör örgütü PKK'ya bağlı 3 militanın yakalandığı bildirildi.

Sincar ilçesindeki güvenliği sağlayan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Asayiş Sorumlusu Aşiti Koçer, PKK'lı militanların Sinun kasabasında güvenlik güçlerinin koruması altındaki Ezidi bir kız çocuğunu kaçırma teşebbüsünde bulunduğunu belirtti.

Koçer, kız çocuğunu ikinci kez kaçırma girişiminde bulunan 3 PKK'lının yakalandığını söyledi.

Teröristler tarafından kaçırılmak istenen Ezidi çocuğun iki gün önce babası tarafından silah kullanılarak kurtarıldığını belirten Koçer, olaya ilişkin şunları anlattı:

"PKK'ya bağlı YBŞ'li militanlar, birkaç gün önce Ezidi bir kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine kaçırılan kızın babası silah kullanarak çocuğunu örgütten geri alıp korunması için asayiş güçlerimize teslim etti. YBŞ'li militanlar bu sefer asayiş merkezini basıp, kız çocuğunu kaçırmak istedi. Güçlerimiz bunun farkına vardıktan sonra 3 militanı yakaladı."

Çocuk kaçırma vakasının Sincar'da yeni olmadığına da değinen Koçer, "PKK, çocukları silah altına almanın yanı sıra Şengal'de halk arasında da fitne çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.