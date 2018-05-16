11 yaşındaki Gazzeli Nevfel: Bacağımı kaybedecek hangi suçu işledim?

Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu tek bacağını kaybeden 11 yaşındaki Gazzeli Abdurrahman Nevfel'in büyüyünce kaleci olma hayali yarıda kaldı.

Nevfel, 17 Nisan Salı günü İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olmuştu. İki gün aradan sonra Ramallah kentinde kaldırıldığı bir hastanede doktorlar tarafından Nevfel'in bacağı kesildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail ordusunun, Filistinlilere karşı kullandığı mermi vücutta büyük tahribata ve parçalanmalara neden oluyor. Özellikle de vücut içinde patlayan mermiler başta olmak üzere uluslararası kanunlarca yasaklanmış silah ve mermiler kullanıyor.

Nevfel, hastaneden taburcu edildikten sonra koltuk değneği ile yürümeye çalıştığını, bunun kendisine çok zor geldiğini ve yorgunluk hissettiğini belirtti.

Bacağını kaybetmenin şokunu halen üzerinden atamayan Nevfel, İsrail ordusuna, "Bacağımı kaybedecek hangi suçu işledim?" diye seslendi.

" İsrail askerlerinin beni neden hedef aldığını anlamak istiyorum?"

Nevfel, "Ben bir çocuğum. Barışçıl gösterilere katılmak için çıkmıştım. İsrail askerlerinin beni neden hedef aldığını anlamak istiyorum? Üzerime neden ateş açtılar? Bacağımı kaybettim. Ömür boyu sakat kalacağım" dedi.

Nevfel, sınır çitlerinden uzak mesafede gösterinin bitmesinin ardından eve dönüş yolunda hedef alındığını söyledi.

Bacağını kaybettikten sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini, sokakta normal şekilde yürüyebilmenin ise en büyük hayali haline geldiğini söyleyen Nevfel, kendisini hedef alan İsrail askerine, "Rüyalarımı mermilerle öldüren ve ömür boyu beni engelli olmaya mahkum eden o İsrailli askerin yargılanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Büyüyünce kaleci olmayı hayal ediyordum"

Bundan böyle arkadaşlarıyla top oynayamayacağını belirten Nevfel, "Büyüyünce kaleci olmayı hayal ediyordum. Ama bacağımı kaybettikten sonra bu hayalimi tekrar gözden geçirmem gerekiyor. Artık koltuk değneklerinin desteği olmadan ayakta duramıyorum" dedi.

Nevfel, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyaya gerçeği iletmek ve İsrail suçlarını açığa çıkarmak için büyüdüğümde gazeteci ve medya alanında çalışmak istiyorum."

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası önceki gün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.

Şehitlerden 8'i 18 yaş altı çocuklardan, yaralıların da 225'i çocuk ve 86'sı kadınlardan oluşuyor.

Kaynak: AA