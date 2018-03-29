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11 Eylül saldırısı mağdurları, Suudi Arabistan'a dava açabilecek

ABD'li yargıç, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarla ilgili mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmelerine hükmetti.

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11 Eylül saldırısı mağdurları, Suudi Arabistana dava açabilecek

New York Eyaleti Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, 11 Eylül 2001'de Washington ve New York'a düzenlenen terörist saldırılarında Suudi Arabistan'a karşı iddiaları onayladı.

Manhattan'ın bölge yargıcı, Riyad'ın milis yetkililerini destekleme duruşmasını durdurma talebini reddetti. 

ABD Kongresi, 2016 sonbaharında, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ailelerine Riyad aleyhinde dava açılmasına izin veren bir yasa tasarısı için oy kullanmıştı.

11 Eylül davasında davacıların baş avukatı, El Kaide ile Suudi hükümeti üyeleri arasında yakın ilişkilerin olduğunu iddia ediyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: silahlı saldırı, newyork, abd, 11 Eylül
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