105 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde ilk defa ulaştığı Marra Dağı çevresindeki bölgelerde 105 bin insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

OCHA, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yardım koordinasyonundan bir heyet ilk defa Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde Marra Dağı çevresinde bulunan bazı bölgelere ulaşmayı başardı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mülteci ve yerel halktan oluşan ve 46 köyde yaşayan yaklaşık 105 bin kişi, Marra Dağı çevresindeki bölgelerde açlık sınırında yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor.