  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.559
    EURO 4.196
  • BIST 102651.1
    ALTIN 147.229
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 105 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

105 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, "Mülteci ve yerel halktan oluşan ve 46 köyde yaşayan yaklaşık 105 bin kişi, Marra Dağı çevresindeki bölgelerde açlık sınırında yaşıyor" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
105 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde ilk defa ulaştığı Marra Dağı çevresindeki bölgelerde 105 bin insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

OCHA, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yardım koordinasyonundan bir heyet ilk defa Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde Marra Dağı çevresinde bulunan bazı bölgelere ulaşmayı başardı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mülteci ve yerel halktan oluşan ve 46 köyde yaşayan yaklaşık 105 bin kişi, Marra Dağı çevresindeki bölgelerde açlık sınırında yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor.

Etiketler: birleşmiş milletler, sudan, açlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER