100 bin euro için 71 sığınmacıyı öldürdü

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulundu.

Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

14 sanık hesap veriyor

Macaristan'da görülen davada 11'i Bulgaristan, ikisi Afganistan ve biri ise Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanık yargılanıyor.

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya ulaştırdılar

Davanın kan donduran detaylarını Savcı Gabor Schmidt anlattı.

Sanıklar, 2015 yılı şubat ve ağustos ayları arasında toplamda 31 seferde 1200 kişiyi Batı Avrupa'ya yasa dışı yollardan ulaştırdı.

Suç örgütü üyeleri, 71 sığınmacının hayatını kaybetmesine neden oldu.

Para hırsı gözlerini bürüdü

Savcı Schmidt sığınmacıları başlangıçta 4-5 kişilik gruplar halinde ve 3 bin 500 euro karşılığında Batı Avrupa'ya taşıdıklarını açıkladı.

Daha sonra daha fazla para kazanma hırsı yüzünden daha kalabalık grupları taşımaya başladıklarından bahsetti.

Sığınmacılar seslerini duyurmaya çalıştı

Schmidt, 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklar tarafından da bilindiğini söyledi.

Kamyonete tıkılan sığınmacılar, hava almak için bağırdı. Kamyonet sürücüsü de bunun üzerine suç örgütü liderine telefonda sığınmacıların durumunu anlattı.

Örgüt liderinden insanlık dışı sözler

Savcı, buna rağmen, örgüt liderinin ''Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim'' dediğinden bahsetti

"Ölüm kamyoneti" davasının hakimi Janos Jadi ise Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, dava ile ilgili kararın bu ay içinde verilmesinin beklendiğini söyledi.

Sığınmacılar 1,5 saat içerisinde hayatını kaybetti

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olayla ilgili 14 kişiyi cinayet ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmakla suçladı.

Polisin bulduğu kamyonetteki Irak ve Afganistan vatandaşı 71 sığınmacı 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti.

Kaynak: AA