1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan'da aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatı tamamlandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yanı sıra 29. Arap Birliği Zirvesi için ülkede bulunan liderlerin katıldığı törenle sona erdi.

Törende Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök yer aldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden birliklerin katıldığı "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının eğitim aşaması 21 Mart'ta başlamış, 1 Nisan'dan itibaren fiili tatbikata geçilmişti.

"Bölgenin en büyük askeri tatbikatı"

Ortak Körfez Kalkanı Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah Hüseyin es-Sabii, katılımcı ülkelerin kara, deniz, hava savunma ve özel kuvvetlere bağlı birliklerinin yer aldığı tatbikatta gerçek mühimmatın kullanıldığını açıklamıştı.

Sabii, ayrıca gelişmiş modern silahların kullanıldığı tatbikatta ortak hareket kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini söylemişti.

"Bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen "1. Ortak Körfez Kalkanı"nda kullanılan teknikler dünyanın en modern sistemleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA