  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.937
    EURO 4.833
  • BIST 117350.51
    ALTIN 166.548
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 1. Ortak Körfez Kalkanı Tatbikatı başladı

1. Ortak Körfez Kalkanı Tatbikatı başladı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin katıldığı "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının eğitim aşaması, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
1. Ortak Körfez Kalkanı Tatbikatı başladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde organize edilen tatbikatın yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan eğitim aşaması bugün başladı. Fiili tatbikata ise 1 Nisan'dan itibaren geçilmesi bekleniyor.

Tatbikata ilişkin yayımlanan logoda bayrağı bulunan Katar'ın söz konusu tatbikata katıldığına dair ise teyit edici bir bilgiye ulaşılamadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Eş-Şarkiye bölgesinde başlayan Ortak Körfez Kalkanı tatbikatına dost ülkelerin hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra stratejik silahlarıyla katıldığı" belirtildi.

Haberde, ülkelerin ve güçlerinin katılımı açısından "bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen Körfez Kalkanı tatbikatı kapsamında katılım sağlayan ülkelerin askeri hazırlıklarını artırma, emniyet ve askeri kurumlarındaki mekanizma ve ortak tedbirlerin güncellenmesi, askeri güvenlik alanlarındaki ortak işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmenin hedeflendiği ifade edildi.

Ortak Körfez Kalkanı'ında kullanılan tekniklerin dünyanın en modern sistemleri arasında yer aldığı ve dolayısıyla bahsi geçen tatbikatın bu açıdan bir "dönüm noktası" olduğu vurgulanan haberde, "dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında yer alan 4 ülkenin bu tatbikata katıldığının" altı çizildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: tatbikat, KÖRFEZ TATBİKATI, arabistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER