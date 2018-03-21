1. Ortak Körfez Kalkanı Tatbikatı başladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde organize edilen tatbikatın yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan eğitim aşaması bugün başladı. Fiili tatbikata ise 1 Nisan'dan itibaren geçilmesi bekleniyor.

Tatbikata ilişkin yayımlanan logoda bayrağı bulunan Katar'ın söz konusu tatbikata katıldığına dair ise teyit edici bir bilgiye ulaşılamadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Eş-Şarkiye bölgesinde başlayan Ortak Körfez Kalkanı tatbikatına dost ülkelerin hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra stratejik silahlarıyla katıldığı" belirtildi.

Haberde, ülkelerin ve güçlerinin katılımı açısından "bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen Körfez Kalkanı tatbikatı kapsamında katılım sağlayan ülkelerin askeri hazırlıklarını artırma, emniyet ve askeri kurumlarındaki mekanizma ve ortak tedbirlerin güncellenmesi, askeri güvenlik alanlarındaki ortak işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmenin hedeflendiği ifade edildi.

Ortak Körfez Kalkanı'ında kullanılan tekniklerin dünyanın en modern sistemleri arasında yer aldığı ve dolayısıyla bahsi geçen tatbikatın bu açıdan bir "dönüm noktası" olduğu vurgulanan haberde, "dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında yer alan 4 ülkenin bu tatbikata katıldığının" altı çizildi.

Kaynak: AA