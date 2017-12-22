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1 milyondan fazla Yemenli koleranın pençesinde

Yemen'de şüpheli kolera vakası sayısı 1 milyonu aştı.

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1 milyondan fazla Yemenli koleranın pençesinde

Salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 1 milyon bin 428 şüpheli kolera vakası görüldü ve salgın nedeniyle 2 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

Salgın ülkedeki 22 valiliğin 21'inde etkili ve sağlık kuruluşlarının sadece yüzde 50'si hizmet verebiliyor.

Yemen'de 2,5 yıldır süren savaştan dolayı nüfusun yüzde 75'i insani yardıma muhtaç.

5 yaşından küçük 2,4 milyon çocuk da dahil 7,3 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya ve "acil insani yardıma" ihtiyaç duyuyor.

IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, dünyanın daha önce Yemen'dekine benzer insani bir krize tanıklık etmediğine dikkati çekerek ülkedeki tüm tehlikeli koşullara rağmen insani yardımlara devam edeceklerini belirtti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riski artıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, kolera, kıtlık
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