1 milyon Afrikalıya katarakt ameliyatı

Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı'yla (AFAB) 2008-2015 yılları arasında Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Cibuti, Gine, Mali ve Nijer’de 50 bin kişiye katarakt ameliyatı yaptırıldı.

Projenin 5 yıllık dönemde daha da genişletilmesi amacıyla, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bakanlığın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

IDB Bölge Direktörü Saleh Jelassi, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç’ın yaptığı çalışma toplantısında, söz konusu projeye yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla protokol imzalanması kararlaştırıldı.

12 ülkede yapılacak, İslam Kalkınma Bankası finanse edecek

Sağlığa erişim konusunda sıkıntılar yaşayan Müslüman Afrika halklarını kapsayan 12 ülkede, katarakt ameliyatları yapılması, göz taramaları gerçekleştirilmesi ve ücretsiz gözlük dağıtılması planlandı.

Geçici Körlüğün Önlenmesi Projesini İslam Kalkınma Bankası finanse edecek.

Proje kapsamında, Sağlık Bakanlığı yetişmiş sağlık insan gücü potansiyelini geliştirmek için, proje ülkelerinden her yıl 100 sağlık çalışanına yönelik eğitim programları düzenleyecek. Belirlenen sağlık eğitim programları, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA