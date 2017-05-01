1 Mayıs dünyada etkinliklerle kutlanıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü çeşitli kültür ve spor etkinlikleriyle kutlandı.

Mengilik El Meydanı'nda, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan halk, ülkede yaşayan yüzlerce etnik azınlık temsilcisinin kurduğu çadırlardaki sofralarda çeşitli ulusal yemeklerden tattı.

Astana Valisi Aset İsekeşev, sofraları tek tek gezerek halkın Birlik Günü'nü kutladı.

Meydanda kurulan sahnede yerel müzisyenler konserler verirken etnik azınlıklar ulusal dans gösterileri yaptı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca güreş, halat çekme, taş kaldırma gibi ulusal spor müsabakaları gerçekleştirildi.

Dünyada İşçi ve Emekçiler Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, Kazakistan'da 1995’ten bu yana Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor.

Endonezya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşık 40 bin işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla meydanlarda toplandı.

Başkentin merkezi Bunderan Hi'de buluşan işçiler, "İşçiler çok yaşa" sloganları eşliğinde Başkanlık Sarayı'na yürüdü.

Sarayın önünde işçiler, düşük maaşlar, sağlık güvencesi yetersizliği ve sözleşmeli işçilik gibi şikayetlerini dile getirerek, hükümet politikalarını protesto etti.

Irak'ta 1 Mayıs kutlamaları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Irak Komünist Partisi ile bazı sivil toplum örgütlerinin destek verdiği yürüyüş, Bağdat'taki Milli Tiyatro binası önünden başladı.

Endülüs Caddesi'nde son bulan yürüyüşte, sık sık "hükümeti yolsuzlukla gerektiği gibi mücadele etmeye çağıran" sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca "işçilerin sendikal, sosyal ve sağlık haklarının iyileştirilmesini istedikleri" yönünde pankartlar taşıdı.

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.

Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan geçit törenine resmi verilere göre yaklaşık 130 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak, döviz ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.

"İyi bir iş, maaş ve hayat" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, işçilerin maaşlarına zam yapılması ve emeklilik yaşının yükseltilmemesi gibi taleplerde bulunuldu.

Afganistan1 Mayıs kutlamaları

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Kentte, Kamal Nabizadeh kavşağından Rabia Belhi Caddesi'ne yürüyen işçiler, "Can güvenliği istiyoruz", "Ev istiyoruz", "Maaşlara zam istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.