Hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde yaşanan hava kirliliğini ve hava kirliliğinin oluşturduğu sonuçları inceledi.

PRNet’in Dünya Sağlık Örgütü’nden ve medyadan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde 10 kişiden 9’u kirli havaya maruz kalıyor.

Hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ı düşük gelire sahip ülkelerden.

Hava kirliliği en çok Asya ve Afrika kıtasında

Hava kirliliğinin başlıca nedenleri, evlerdeki verimsiz enerji kullanımı, endüstri, tarım, ulaşım sektörleri ve kömür yakıtlı enerji santralleri.

En çok kirli havaya maruz kalan bölgeler Asya ve Afrika kıtaları. Dünyada her geçen gün daha fazla ülke, hava kirliliğini izleme ve azaltma konusunda çalışmalar yapıyor.

Ancak, hava kirliliğinin küresel bir sorun olması sebebiyle, bu konuda daha büyük çaplı ve koordineli çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak: İHA