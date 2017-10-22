Gerçekliğine inanamayacağınız 22 transparan canlı

1. Hayalet Karides

Cam Karides olarak da bilinen, bu içi görünen kabuklu, tatlı sularda yaşar ve iyi bir çöpçüdür.

2. Barreleye Balığı

Bu tuhaf balık, kafasındaki şeffaf, sıvı dolu kalkanının içinde aşırı derecede ışığa duyarlı gözlere sahip. Borulu yapıdaki gözleri yeşil lenslerle kapaklandırılmış. Hayvan kafasının üstündeki yemeklere bakmak için gözler yukarıya doğru bakmaktadır. Balık beslenirken de bu gözler ileriyi gösterir. Balığın ağzının üstündeki iki nokta, gözlere benzeyen aslında insanlardaki gibi koklama organı olan burun delikleridir.

3. Cam Kurbağa

Pek çok farklı cam kurbağa cinsi vardır. Hepsi Güney ve Merkez Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında yaşar. Hareketsiz bir şekilde durduklarında, yırtıcı hayvanlara karşı tamamen görünmez olurlar.

4. Cam Kanatlı Kelebek

Kolombiya, Bolivya, Peru ve Ekvador bölgesine has olan Cam Kanatlı Kelebek, büyük ve büyülü şeffaf kanat panelleri vardır. Bu kararlı polen toplayıcılar, yemeği için acele etmez ve bir çiçeğin üzerinde saatlerce durabilirler.

5. Timsah Buz Balığı

Bu Antarktik balık pulsuz ve ürkütücü derecede soluk, ama en garip özelliği ise kanı, çünkü herhangi bir rengi yok. Buz balıkları bilinen tek kırmızı kan hücresi ve hemoglobini olmayan omurgalı hayvan. Demir ve protein zengini bu hücreler damar sisteminde oksijenin taşınmasında yardımcı olurlar.

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