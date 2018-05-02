Abant Gölü'ne 100 bin alabalık yavrusu bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile Abant Alabalık Üretim Merkezi'nde üretilen 100 bin Abant alası balığı yavrusunu iskeleden göle bıraktı.

Abant'ın Bolu'nun en güzel mekanı olduğunu belirten Eroğlu, göle yavru balıklar bıraktıklarını, bu balığa çok özel, endemik bir tür olan Abant alası denildiğini söyledi.

Kanatlı hayvanların da çok önemli olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Keklik ve sülün gibi hayvanlar çok önemli. Bunlar doğadan çekildiği zaman süne ürüyor. Süne ile mücadele kimyasal maddelerle yapılıyor. Biz bunu keklik ve sülün üretimini arttırmak suretiyle çözüyoruz. Yok olma tehlikesinde olan bazı türler var" dedi.

Bakan Eroğlu, Bolu genelinde geçen yıl 500 bin balık ile bin 700 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanına bırakıldığını anlattı.

Kaynak: AA