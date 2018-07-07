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Zırhlı araçların yerli ve milli motorunun ilk ateşlemesi gerçekleştirildi

Zırhlı araçlar için yerli ve milli motor üreten BMC POWER'ın milli motorunun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi.

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Son dönemde zırhlı araçlarda atağa geçen Türk savunma sanayisi, yerli ve milli motor yapımına da önem veriyor. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın zırhlı araçlarda yerli motor kullanılması için açtığı ihaleyi kazanan BMC POWER, zırhlı araçlarda kullanılacak 600 beygir gücündeki motoru tamamen yerli ve milli olarak tasarladı. Firma, motorun geliştirilmesini, prototip üretimini ve testlerini de üstlendi. 

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından BMC'nin ürettiği yerli ve milli motorun ilk ateşlemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu. 

 


 

Motor hafif zırhlı araçlarda kullanılacak. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine girecek zırhlı araçların motorları da yerli olacak. Amaç savunma sanayisinde aracından motoruna kadar her parçasının yerli ve milli olması. 

Bir sonraki hedef zırhlı araçların zırh çeliğinin yerlileştirilmesi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zırhlı araç, Yerli motor, ismail demir, BMC
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